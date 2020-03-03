Мэр Дербента Хизри Абакаров поздравил Виктора Чеснокова с назначением и отметил, что Дербент необходимо сделать туристическим городом, что поспособствует созданию новых рабочих мест для местных жителей.
Подробнее можно прочесть здесь
Главой Дербентского государственного музея-заповедника в Дагестане стал работавший ранее директор Центра туризма Дербента Виктор Чесноков. Данную информацию сообщает в АИФ "Дагестан", ссылаясь на сайт музея-заповедника.
Мэр Дербента Хизри Абакаров поздравил Виктора Чеснокова с назначением и отметил, что Дербент необходимо сделать туристическим городом, что поспособствует созданию новых рабочих мест для местных жителей.
Подробнее можно прочесть здесь
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..