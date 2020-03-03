ЗАМАНА - Дербентский музей-заповедник в Дагестане возглавил директор городского центра туризма

Дербентский музей-заповедник в Дагестане возглавил директор городского центра туризма

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03 марта, 2020. Вторник 08:35
Дербентский музей-заповедник в Дагестане возглавил директор городского центра туризма

Главой Дербентского государственного музея-заповедника в Дагестане стал работавший ранее директор Центра туризма Дербента Виктор Чесноков. Данную информацию сообщает в АИФ "Дагестан", ссылаясь на сайт музея-заповедника.

Дербентский музей-заповедник в Дагестане возглавил директор городского центра туризма
Общество

Мэр Дербента Хизри Абакаров поздравил Виктора Чеснокова с назначением и отметил, что Дербент необходимо сделать туристическим городом, что поспособствует созданию новых рабочих мест для местных жителей.

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