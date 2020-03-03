Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова напомнила, что не стоит поддаваться панике из-за слухов о появлении коронавируса среди россиян. Заявление Москальковой можно прочитать в ее Instagram-аккаунте.

Москалькова отметила, что в интернете популярна новость о том, что "якобы в столице России 20 тысяч заразившихся коронавирусом". "И эта информация, согласно фейковой новости, специально скрывается", - продолжила она. Москалькова призвала россиян не паниковать и верить только официальным источникам. Подробнее можно прочитать тут.