В АИС «Молодежь РФ» началась регистрация на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. В 2020 году конкурс в первый раз организован для физических лиц и университетов России одновременно.

В конкурсе участвовать могут молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет и университеты. Для молодых людей грантовая поддержка оказывается в размере до 2,5 миллионов рублей, а грант для университетов не может быть больше 15 миллионов рублей. Подробнее можно прочитать тут.