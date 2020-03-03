ЗАМАНА - Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов и Вузов

Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов и Вузов

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03 марта, 2020. Вторник 00:36
Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов и Вузов

В АИС  «Молодежь РФ» началась регистрация на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. В 2020 году конкурс в первый раз организован для физических лиц и университетов России одновременно.

Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов и Вузов
Общество

В конкурсе участвовать могут молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет и университеты. Для молодых людей грантовая поддержка оказывается в размере до 2,5 миллионов рублей, а грант для университетов не может быть больше 15 миллионов рублей. Подробнее можно прочитать тут.

 

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