Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов и Вузов
- Автор Мадина
- 03 марта, 2020. Вторник 00:36
В АИС «Молодежь РФ» началась регистрация на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. В 2020 году конкурс в первый раз организован для физических лиц и университетов России одновременно.
В конкурсе участвовать могут молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет и университеты. Для молодых людей грантовая поддержка оказывается в размере до 2,5 миллионов рублей, а грант для университетов не может быть больше 15 миллионов рублей. Подробнее можно прочитать тут.
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