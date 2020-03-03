Столичный морской порт получил статус лидера среди российских портов по динамике роста грузооборота по результатам 2019 года. Информацию об этом в 2 марта передал представителям СМИ помощник гендиректора порта Алик Абдулгамидов.

"Столичный морской торговый порт (ММТП) по результатам деятельности за прошлый год стал лидером среди портов России по динамике роста. Объем перевалки грузов в махачкалинском порту, как подчеркивают специалисты всероссийской информационно-аналитической газеты "Транспорт России", увеличился в 1,9 раза и составил примерно 4,7 млн т", - заявляется в сообщении. Подробнее можно прочитать тут.