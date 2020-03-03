ЗАМАНА - Порт Махачкалы стал лидером по динамике роста грузооборота среди портов РФ в 2019 году

Порт Махачкалы стал лидером по динамике роста грузооборота среди портов РФ в 2019 году

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03 марта, 2020. Вторник 00:31
Порт Махачкалы стал лидером по динамике роста грузооборота среди портов РФ в 2019 году

Столичный морской порт получил статус лидера среди российских портов по динамике роста грузооборота по результатам 2019 года. Информацию об этом в 2 марта передал представителям СМИ помощник гендиректора порта Алик Абдулгамидов.

Порт Махачкалы стал лидером по динамике роста грузооборота среди портов РФ в 2019 году
Общество

"Столичный морской торговый порт (ММТП) по результатам деятельности за прошлый год стал лидером среди портов России по динамике роста. Объем перевалки грузов в махачкалинском порту, как подчеркивают специалисты всероссийской информационно-аналитической газеты "Транспорт России", увеличился в 1,9 раза и составил примерно 4,7 млн т", - заявляется в сообщении. Подробнее можно прочитать тут.

 

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