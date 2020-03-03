ЗАМАНА - Масштабные учения по профилактике коронавируса организовал Минздрав РД

Масштабные учения по профилактике коронавируса организовал Минздрав РД

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03 марта, 2020. Вторник 00:18
Масштабные учения по профилактике коронавируса организовал Минздрав РД

Активные учения по профилактике коронавирусного заболевания организованы в медицинских учреждениях РД Республиканским центром инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД.

Масштабные учения по профилактике коронавируса организовал Минздрав РД
Общество

Сотрудники центра под контролем главврача Равганият Мирзаевой без предупреждения пришли с визитом в целый список больниц региона с вводом условного пациента. 

Задача проверки - проверить правильность действий врачей, в соответствии с отправленными им рекомендациями Минздрава РФ. Данные учения организованы РЦИБиСПИД не в первый раз, они помогают формировать устойчивый навык действий на случай появления опасного вируса в республике. Подробнее можно прочитать тут.

 

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