Сотрудники центра под контролем главврача Равганият Мирзаевой без предупреждения пришли с визитом в целый список больниц региона с вводом условного пациента.
Масштабные учения по профилактике коронавируса организовал Минздрав РД
- Автор Мадина
- 03 марта, 2020. Вторник 00:18
Активные учения по профилактике коронавирусного заболевания организованы в медицинских учреждениях РД Республиканским центром инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД.
Задача проверки - проверить правильность действий врачей, в соответствии с отправленными им рекомендациями Минздрава РФ. Данные учения организованы РЦИБиСПИД не в первый раз, они помогают формировать устойчивый навык действий на случай появления опасного вируса в республике. Подробнее можно прочитать тут.
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