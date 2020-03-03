Артём Здунов обратился со словами напутствия к участникам V Регионального чемпионата WorldSkills Russia

Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов сегодня, 2 марта, поучаствовал в церемонии праздничного открытия V Регионального чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Торжественная церемония пройдет в г. Каспийске, в здании Дворца спорта им. А. Алиева, с 2-го по 5 марта.

Сам чемпионат проходит в регионе каждый год с 2016 года. Он направлен на популяризацию рабочих специальностей среди молодого и старшего поколения, помочь студентам найти подработку, повысить их трудовые умения. Также это прекрасная возможность для молодых специалистов найти единомышленников, показать себя и свой талант. Подробнее можно прочитать тут.