Организовала встречу Ассоциация экспортёров Республики Дагестан вместе с минэкономики и территориального развития региона.
Более подробную информацию о данной встрече вы можете прочесть здесь
Накануне, 29 февраля, в дагестанской столице прошёл Деловой завтрак с представителями Ассоциации экспортно-ориентированных предприятий и предпринимателей Дагестана.
Организовала встречу Ассоциация экспортёров Республики Дагестан вместе с минэкономики и территориального развития региона.
Более подробную информацию о данной встрече вы можете прочесть здесь
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