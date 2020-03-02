Глава Табасаранского района Магомед Курбанов, отметил, что в данный момент в Дагестане проходит очень большой фронт работы. В Табасаранский район, изношенность электросетей которого свыше 80%, получилось привлечь средства в несколько раз больше, чем в иные районы региона. Более подробно об этом вы можете прочесть здесь
Руководство АО «Дагестанская сетевая компания» прибыло в Табасаранский район
- Автор Габи
- 02 марта, 2020. Понедельник 14:35
Директор Акционерного Общества «Дагестанская сетевая компания» Владимир Сыщиков накануне, 28 февраля, посетил с рабочим визитом Табасаранский район.
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