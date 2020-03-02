Руководство АО «Дагестанская сетевая компания» прибыло в Табасаранский район

Глава Табасаранского района Магомед Курбанов, отметил, что в данный момент в Дагестане проходит очень большой фронт работы. В Табасаранский район, изношенность электросетей которого свыше 80%, получилось привлечь средства в несколько раз больше, чем в иные районы региона. Более подробно об этом вы можете прочесть здесь