ЗАМАНА - Руководство АО «Дагестанская сетевая компания» прибыло в Табасаранский район

Руководство АО «Дагестанская сетевая компания» прибыло в Табасаранский район

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02 марта, 2020. Понедельник 14:35
Руководство АО «Дагестанская сетевая компания» прибыло в Табасаранский район

Директор Акционерного Общества «Дагестанская сетевая компания» Владимир Сыщиков накануне, 28 февраля, посетил с рабочим визитом Табасаранский район.

Руководство АО «Дагестанская сетевая компания» прибыло в Табасаранский район
Общество

Глава Табасаранского района Магомед Курбанов, отметил, что в данный момент в Дагестане проходит очень большой фронт работы. В Табасаранский район, изношенность электросетей которого свыше 80%, получилось привлечь средства в несколько раз больше, чем в иные районы региона. Более подробно об этом вы можете прочесть здесь

 

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