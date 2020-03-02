Добровольцы расскажут жителям региона о предстоящих изменениях в Конституции, а также об иных возможностях проявления гражданской позиции.
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В Дагестане сформируют волонтёрский корпус «Волонтеры Конституции», его участники будут разъяснять поправки в Конституцию. Данную информацию объявили накануне, 1 марта, в ходе работы форума «Наставники» в столице республики.
Добровольцы расскажут жителям региона о предстоящих изменениях в Конституции, а также об иных возможностях проявления гражданской позиции.
Более подробную информацию об этом событии можно прочесть здесь
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