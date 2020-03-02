ЗАМАНА - Показана роль поперечного свода стопы в прямохождении человека

Показана роль поперечного свода стопы в прямохождении человека

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02 марта, 2020. Понедельник 10:45
Показана роль поперечного свода стопы в прямохождении человека

Случилось новое открытие в эволюционном развитии человека.

На протяжении долгих лет вопрос устойчивости и жёсткости человеческой стопы был в достаточно подвешенном состоянии. Однако, учёные из университета Великобритании, Йельского университета в США и Окинавского института науки и технологии в Японии совершили открытие, противоречащее мнениям предшественников.

Показана роль поперечного свода стопы в прямохождении человека
Общество

Так, длительное время бытовало мнение, что  стопу человека от деформации во время ходьбы и бега спасает средний продольный свод, которая проходит вдоль всей ступни, начиная от пятки, заканчивая передней её частью. Эта арка вместе с эластичными мышцами формирует смычковую структуру,  около ста лет считавшуюся главным источником жёсткости стопы.

В соответствии с новыми исследованиями, за особую жёсткость стопы отвечает другая структура, а именно – поперечная арка. Благодаря различным экспериментам и созданию математических моделей, учёные единогласно сделали вывод, что продольный свод контролирует только 25% жёсткости стопы, на остальные 75% приходится поперечная арка. 

 

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