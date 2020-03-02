Так, длительное время бытовало мнение, что стопу человека от деформации во время ходьбы и бега спасает средний продольный свод, которая проходит вдоль всей ступни, начиная от пятки, заканчивая передней её частью. Эта арка вместе с эластичными мышцами формирует смычковую структуру, около ста лет считавшуюся главным источником жёсткости стопы.
В соответствии с новыми исследованиями, за особую жёсткость стопы отвечает другая структура, а именно – поперечная арка. Благодаря различным экспериментам и созданию математических моделей, учёные единогласно сделали вывод, что продольный свод контролирует только 25% жёсткости стопы, на остальные 75% приходится поперечная арка.