Отмечается, что в ходе мероприятия озвучили результаты деятельности министерства и выделили положительные для Дагестана сдвиги.
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28 февраля на базе Исторического парка «Россия – Моя История» состоялось расширенное заседание коллегии Министерства труда и социального развития Республики Дагестан. Данную информацию предоставляет официальный интернет-сайт ведомства.
Отмечается, что в ходе мероприятия озвучили результаты деятельности министерства и выделили положительные для Дагестана сдвиги.
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