ЗАМАНА - В Дагестане снизился уровень бедности

В Дагестане снизился уровень бедности

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02 марта, 2020. Понедельник 10:12
В Дагестане снизился уровень бедности

28 февраля на базе Исторического парка «Россия – Моя История» состоялось расширенное заседание коллегии Министерства труда и социального развития Республики Дагестан. Данную информацию предоставляет официальный интернет-сайт ведомства.

В Дагестане снизился уровень бедности
Общество

Отмечается, что в ходе мероприятия озвучили результаты деятельности министерства и выделили положительные для Дагестана сдвиги.

 Более подробную информацию читайте здесь

 

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