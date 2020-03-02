В Дагестане на ремонт и содержание дорог направят 11 млрд рублей

Автор Габи

Размер дорожного фонда в РД в 2020 году вырос в 1,5 раза, с 7 млрд рублей в прошлом году до 11 млрд рублей в 2020. Данную информацию сообщает первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов.