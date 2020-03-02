Он отметил, что на сегодняшний день приоритетным вопросом остаётся качество проектно-сметной документации на дорожные объекты. В общей сложности в Дагестане в 2020 году программой проектно-изыскательских работ охватят 160 объектов. На их проектировку планируется направить 160 млн рублей.
В Дагестане на ремонт и содержание дорог направят 11 млрд рублей
- Автор Габи
- 02 марта, 2020. Понедельник 10:03
Размер дорожного фонда в РД в 2020 году вырос в 1,5 раза, с 7 млрд рублей в прошлом году до 11 млрд рублей в 2020. Данную информацию сообщает первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов.