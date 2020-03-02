ЗАМАНА - В Дагестане проведены учения по профилактике коронавируса

В Дагестане проведены учения по профилактике коронавируса

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02 марта, 2020. Понедельник 09:08
В Дагестане проведены учения по профилактике коронавируса

Работники Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД в ряде ЛПУ республики провели масштабные учения по профилактике коронавирусной инфекции. Данную информацию сообщает пресс-служба Минздрава РД.

В Дагестане проведены учения по профилактике коронавируса
Общество

 

Специалистами центра были посещены ЦРБ И ЦГБ Каспийска, Дербента, Карабудахкентского, Каякентского и Магарамкентского районов Дагестана.

 

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