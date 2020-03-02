Специалистами центра были посещены ЦРБ И ЦГБ Каспийска, Дербента, Карабудахкентского, Каякентского и Магарамкентского районов Дагестана.
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Работники Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД в ряде ЛПУ республики провели масштабные учения по профилактике коронавирусной инфекции. Данную информацию сообщает пресс-служба Минздрава РД.
Специалистами центра были посещены ЦРБ И ЦГБ Каспийска, Дербента, Карабудахкентского, Каякентского и Магарамкентского районов Дагестана.
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