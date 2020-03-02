ЗАМАНА - В Кремле предрекли непростую встречу Путина с Эрдоганом

В Кремле предрекли непростую встречу Путина с Эрдоганом

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02 марта, 2020. Понедельник 01:00
В Кремле предрекли непростую встречу Путина с Эрдоганом

В Москве прогнозируют тяжелую встречу Владимира Путина с президентом Турции. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в эфире «Москва. Кремль. Путин», сообщает «Интерфакс».

В Кремле предрекли непростую встречу Путина с Эрдоганом
Общество

По мнению Пескова, встреча будет сложной, но лидеры стран подтверждают свое стремление решить ситуацию в Идлибе. В процессе разговора по телефону, который случился 28 февраля, Эрдоган предложил Президенту России оставить Анкару «один на один» с Дамаском.

 

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