Информацию об этом опубликовал официальный сайт «Темирхан-Шура».
Как сообщают, мероприятия связаны с празднованием 190-летнего юбилея классика поэзии Дагестана Ирчи Казака. Подробнее можно прочитать тут.
В Буйнакском районе РД прошли праздничные мероприятия.
Информацию об этом опубликовал официальный сайт «Темирхан-Шура».
Как сообщают, мероприятия связаны с празднованием 190-летнего юбилея классика поэзии Дагестана Ирчи Казака. Подробнее можно прочитать тут.
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