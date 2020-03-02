ЗАМАНА - 190- летие великого дагестанского классика Йирчи Казака отметили в Дагестане

190- летие великого дагестанского классика Йирчи Казака отметили в Дагестане

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02 марта, 2020. Понедельник 07:00
190- летие великого дагестанского классика Йирчи Казака отметили в Дагестане

В Буйнакском районе РД прошли праздничные мероприятия.

190- летие великого дагестанского классика Йирчи Казака отметили в Дагестане
Общество

Информацию об этом опубликовал официальный сайт «Темирхан-Шура».

Как сообщают, мероприятия связаны с празднованием 190-летнего юбилея классика поэзии Дагестана Ирчи Казака. Подробнее можно прочитать тут.

 

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