В 2020 году уже ставшая традицией акция Рособрнадзора посвящена 75-летию Великой Победы, а экзамен родители сдали именно по истории. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане родители школьников написали ЕГЭ по истории
- Автор Мадина
- 02 марта, 2020. Понедельник 06:32
Больше 300 родителей поучаствовали во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в РД.
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