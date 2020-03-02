ЗАМАНА - В Дагестане родители школьников написали ЕГЭ по истории

В Дагестане родители школьников написали ЕГЭ по истории

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02 марта, 2020. Понедельник 06:32
В Дагестане родители школьников написали ЕГЭ по истории

Больше 300 родителей поучаствовали во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в РД.

В Дагестане родители школьников написали ЕГЭ по истории
Общество

В 2020 году уже ставшая традицией акция Рособрнадзора посвящена 75-летию Великой Победы, а экзамен родители сдали именно по истории. Подробнее можно прочитать тут.

 

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