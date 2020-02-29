ЗАМАНА - В Каспийске в День Победы пройдёт военный парад с привлечением авиации

В Каспийске в День Победы пройдёт военный парад с привлечением авиации

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29 февраля, 2020. Суббота 00:32
В Каспийске в День Победы пройдёт военный парад с привлечением авиации

Военный парад с привлечением свыше 1000 военнослужащих, более 20 единиц техники и авиации состоится в городе Каспийск 9 мая 2020 года.

В Каспийске в День Победы пройдёт военный парад с привлечением авиации
Общество

Данной информацией поделился глава РД Владимир Васильев. Подробнее читайте на официальном сайте ТАСС

 

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