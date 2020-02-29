ЗАМАНА - Решена загадка эволюции странного существа

Решена загадка эволюции странного существа

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29 февраля, 2020. Суббота 00:00
Решена загадка эволюции странного существа

Специалисты Эксетерского университета в Англии решили вопрос эволюции древнейшего червеобразного создания Facivermis, жившего около 518 миллионов лет назад в кембрийский период. Выяснилось, что это загадочное существо осталось без большей части своих конечностей, показывая ранний пример биологической редукции. Об этом передается в пресс-релизе на Phys.org.

Решена загадка эволюции странного существа
Общество

Ученые нашли окаменелость, представляющую собой останки существа, задняя часть которого окружена трубкой и закреплена к ее концу. У создания было длинное тело с 5-ю парами конечностей у головы. У родственных видов были задние конечности, с помощью которых они двигались. Останки указывали на то, что Facivermis потерял задние конечности, поскольку те мешали бы ему вести ленивый образ жизни. Передние ноги существо использовало для ловли еды.

 

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