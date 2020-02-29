Ученые нашли окаменелость, представляющую собой останки существа, задняя часть которого окружена трубкой и закреплена к ее концу. У создания было длинное тело с 5-ю парами конечностей у головы. У родственных видов были задние конечности, с помощью которых они двигались. Останки указывали на то, что Facivermis потерял задние конечности, поскольку те мешали бы ему вести ленивый образ жизни. Передние ноги существо использовало для ловли еды.
Решена загадка эволюции странного существа
- Автор Мадина
- 29 февраля, 2020. Суббота 00:00
Специалисты Эксетерского университета в Англии решили вопрос эволюции древнейшего червеобразного создания Facivermis, жившего около 518 миллионов лет назад в кембрийский период. Выяснилось, что это загадочное существо осталось без большей части своих конечностей, показывая ранний пример биологической редукции. Об этом передается в пресс-релизе на Phys.org.
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