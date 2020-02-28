ЗАМАНА - Тимур Гусаев предложил организовать в Дагестане масштабный интеллектуальный турнир

Тимур Гусаев предложил организовать в Дагестане масштабный интеллектуальный турнир

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28 февраля, 2020. Пятница 14:43
Тимур Гусаев предложил организовать в Дагестане масштабный интеллектуальный турнир

Депутат Народного Собрания РД Тимур Гусаев на прошедшей коллегии Министерства молодёжи Дагестана предложил организовать в регионе масштабный интеллектуальный турнир.

Тимур Гусаев предложил организовать в Дагестане масштабный интеллектуальный турнир
Общество

Он подчеркнул, что мероприятие можно провести подобно акции «Начни утро с зарядки!». Акция прошла в 2019 году и собрала 10 тыс. человек.  В свою очередь, это стало рекордом России по количеству привлечённых участников.

Гусаев предложил провести подобное мероприятие, только уже с интеллектуальными играми.

Также он отметил, что в Дагестане всячески поддерживают организации, которые проводят интеллектуальные игры. Так, в качестве примера он привел игру «Что? Где? Когда», где участвовала команда Правительства РД.

 

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