Тимур Гусаев предложил организовать в Дагестане масштабный интеллектуальный турнир

Он подчеркнул, что мероприятие можно провести подобно акции «Начни утро с зарядки!». Акция прошла в 2019 году и собрала 10 тыс. человек. В свою очередь, это стало рекордом России по количеству привлечённых участников.

Гусаев предложил провести подобное мероприятие, только уже с интеллектуальными играми.

Также он отметил, что в Дагестане всячески поддерживают организации, которые проводят интеллектуальные игры. Так, в качестве примера он привел игру «Что? Где? Когда», где участвовала команда Правительства РД.