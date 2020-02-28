ЗАМАНА - Пережить стресс кошкам помогает специальная кошачья музыка

Пережить стресс кошкам помогает специальная кошачья музыка

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28 февраля, 2020. Пятница 11:33
Пережить стресс кошкам помогает специальная кошачья музыка

Стало известно, что благодаря специальной кошачьей музыке кошкам легче пережить стресс из-за посещения ветеринара.

Пережить стресс кошкам помогает специальная кошачья музыка
Общество

Американские ученые из Школы ветеринарной медицины Университета штата Луизиана в период исследования выяснили, что специальная музыка хорошо снижает уровень стресса у кошек.

При этом необходимо воспроизводить специальную музыку, сочинённую специально для кошек. Необходимо отметить, что кошачья музыка возникла с помощью американского композитора Дэвида Тэйе. Для кошек имеет значение музыка со звуками, сопровождающимися сосанием котёнком материнского молока и мурлыканием. При этом добавим, что вокальный диапазон на 2 октавы выше, чем человеческий. Подобная музыка оказывает позитивное влияние на кошек. К примеру, кошки становятся более стойкими, когда посещают ветеринара.

 

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