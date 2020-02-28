Как передают в пресс-службе муниципалитета, памятная доска напоминает о том, что улица имени Абдулмеджидова названа в честь Героя Советского союза. В открытии памятной доски участвовали общественные деятели, ученики школ и местные граждане. В рамках открытия Руководитель поселка Салавутдин Абдулжамалов подчеркнул важность такого мероприятия в деле сохранения исторической памяти. Подробнее можно прочитать тут.