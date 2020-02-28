ЗАМАНА - В Махачкале установили памятную доску Герою СССР Ахмеду Абдулмеджидову

В Махачкале установили памятную доску Герою СССР Ахмеду Абдулмеджидову

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28 февраля, 2020. Пятница 09:25
В Махачкале установили памятную доску Герою СССР Ахмеду Абдулмеджидову В Махачкале установили памятную доску Герою СССР Ахмеду Абдулмеджидову

В населенном пункте Семендер Кировского района Махачкалы представили памятную доску Герою СССР Ахмеду Абдулмеджидову.

В Махачкале установили памятную доску Герою СССР Ахмеду Абдулмеджидову
Общество

Как передают в пресс-службе муниципалитета, памятная доска напоминает о том, что улица имени Абдулмеджидова названа в честь Героя Советского союза. В открытии памятной доски участвовали общественные деятели, ученики школ и местные граждане. В рамках открытия Руководитель поселка Салавутдин Абдулжамалов подчеркнул важность такого мероприятия в деле сохранения исторической памяти. Подробнее можно прочитать тут.

 

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