В Махачкале установили памятную доску Герою СССР Ахмеду Абдулмеджидову
- Автор Мадина
- 28 февраля, 2020. Пятница 09:25
В населенном пункте Семендер Кировского района Махачкалы представили памятную доску Герою СССР Ахмеду Абдулмеджидову.
Как передают в пресс-службе муниципалитета, памятная доска напоминает о том, что улица имени Абдулмеджидова названа в честь Героя Советского союза. В открытии памятной доски участвовали общественные деятели, ученики школ и местные граждане. В рамках открытия Руководитель поселка Салавутдин Абдулжамалов подчеркнул важность такого мероприятия в деле сохранения исторической памяти. Подробнее можно прочитать тут.
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