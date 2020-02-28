На прошлой неделе были представлены фотографии экстерьера Hyundai i20, теперь корейский бренд показал салон европейского автомобиля.

Hyundai представит i20 в рамках международного Женевского автосалона.

В интерьере Hyundai i20 будет 10-дюймовая цифровая панель приборов, и такой же диагонали экран мультимедийной системы.

Мультимедийная система будет способна поддержать протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Также в корейской машине разместят беспроводную зарядку для гаджетов и аудиосистему Bose.