На прошлой неделе были представлены фотографии экстерьера Hyundai i20, теперь корейский бренд показал салон европейского автомобиля.
Показана первая фотография интерьера нового Hyundai i20
- Автор Мадина
- 28 февраля, 2020. Пятница 00:00
Hyundai представит i20 в рамках международного Женевского автосалона.
В интерьере Hyundai i20 будет 10-дюймовая цифровая панель приборов, и такой же диагонали экран мультимедийной системы.
Мультимедийная система будет способна поддержать протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Также в корейской машине разместят беспроводную зарядку для гаджетов и аудиосистему Bose.
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