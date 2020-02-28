ЗАМАНА - Показана первая фотография интерьера нового Hyundai i20

Показана первая фотография интерьера нового Hyundai i20

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28 февраля, 2020. Пятница 00:00
Показана первая фотография интерьера нового Hyundai i20

На прошлой неделе были представлены фотографии экстерьера Hyundai i20, теперь корейский бренд показал салон европейского автомобиля.

Показана первая фотография интерьера нового Hyundai i20
Общество
Hyundai представит i20 в рамках международного Женевского автосалона. 

В интерьере Hyundai i20 будет 10-дюймовая цифровая панель приборов, и такой же диагонали экран мультимедийной системы.

Мультимедийная система будет способна поддержать протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Также в корейской машине разместят беспроводную зарядку для гаджетов и аудиосистему Bose.

 

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