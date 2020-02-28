В ведомстве напомнили, что примерно треть лесных пожаров происходит из-за сельскохозяйственных и травяных палов, а также игнорирование правил безопасности при целенаправленном поджоге.
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Поджигатели сухой травы на территории муниципалитетов Дагестана привлекут к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РД.
В ведомстве напомнили, что примерно треть лесных пожаров происходит из-за сельскохозяйственных и травяных палов, а также игнорирование правил безопасности при целенаправленном поджоге.
Подробнее читайте на официальном сайте РИА "Дагестан"
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