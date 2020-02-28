ЗАМАНА - В Дагестане оштрафуют поджигателей сухой травы

В Дагестане оштрафуют поджигателей сухой травы

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28 февраля, 2020. Пятница 01:34
В Дагестане оштрафуют поджигателей сухой травы

Поджигатели сухой травы на территории муниципалитетов Дагестана привлекут к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РД.

В Дагестане оштрафуют поджигателей сухой травы
Общество

В ведомстве напомнили, что примерно треть лесных пожаров происходит из-за сельскохозяйственных и травяных палов, а также игнорирование правил безопасности при целенаправленном поджоге.

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