Как передают в пресс-службе министерства, на встрече также были и недавние выпускники экономического факультета университета, которые теперь трудоустроены в Минэкономразвития.
В процессе разговора каждый из выпускников поделился рассказом о своей работе и поставленных целях. Стоит заметить, что многие отметили рабочие взаимоотношения внутри коллектива министерства и рассказали, что старшие коллеги помогали им с освоением.
Мурад Исаев поблагодарил Гаджи Султанова за поддержку молодых людей.
Выпускники ДГУ поделились впечатлениями от первых месяцев работы в Минэкономразвития
- Автор Мадина
- 27 февраля, 2020. Четверг 16:15
На этой неделе министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов устроил встречу с деканом экономического факультета ДГУ Мурадом Исаевым.
Как передают в пресс-службе министерства, на встрече также были и недавние выпускники экономического факультета университета, которые теперь трудоустроены в Минэкономразвития.
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