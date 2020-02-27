ЗАМАНА - Выпускники ДГУ поделились впечатлениями от первых месяцев работы в Минэкономразвития

Выпускники ДГУ поделились впечатлениями от первых месяцев работы в Минэкономразвития

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27 февраля, 2020. Четверг 16:15
Выпускники ДГУ поделились впечатлениями от первых месяцев работы в Минэкономразвития Выпускники ДГУ поделились впечатлениями от первых месяцев работы в Минэкономразвития Выпускники ДГУ поделились впечатлениями от первых месяцев работы в Минэкономразвития

На этой неделе министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов устроил встречу с деканом экономического факультета ДГУ Мурадом Исаевым. 

Выпускники ДГУ поделились впечатлениями от первых месяцев работы в Минэкономразвития
Общество

Как передают в пресс-службе министерства, на встрече также были и недавние выпускники экономического факультета университета, которые теперь трудоустроены в Минэкономразвития.
 
В процессе разговора каждый из выпускников поделился рассказом о своей работе и поставленных целях. Стоит заметить, что многие отметили рабочие взаимоотношения внутри коллектива министерства и рассказали, что старшие коллеги помогали им с освоением.
 
Мурад Исаев поблагодарил Гаджи Султанова за поддержку молодых людей. 

 

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