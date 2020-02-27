Выпускники ДГУ поделились впечатлениями от первых месяцев работы в Минэкономразвития

Как передают в пресс-службе министерства, на встрече также были и недавние выпускники экономического факультета университета, которые теперь трудоустроены в Минэкономразвития.



В процессе разговора каждый из выпускников поделился рассказом о своей работе и поставленных целях. Стоит заметить, что многие отметили рабочие взаимоотношения внутри коллектива министерства и рассказали, что старшие коллеги помогали им с освоением.



Мурад Исаев поблагодарил Гаджи Султанова за поддержку молодых людей.