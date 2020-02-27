Согласно условиям конкурса, победителям в номинациях: Аварский, Даргинский, Лезгинский, Лакский языки вручат по 10 тысяч рублей, а победитель по числу «лайков» 5 тысяч рублей. В группу жюри входили ученые в области филологии Института языка, литературы и искусства ДФИЦ РАН и представители Фонда Гаджи Махачева. По результатам конкурса победителями в своих языковых номинациях стали Магомед Мансуров, Фатима Амирханова, Асият Байбутова и Муминат Омариева. Наибольшее число «лайков» получила Умурайхан Магомедова. Победителям вручат денежные призы и подарки от организаторов конкурса.
В Дагестане определили имена победителей конкурса «Мой родной язык»
- Автор Мадина
- 27 февраля, 2020. Четверг 15:51
Оргкомитет конкурса «Мой родной язык» объявил результаты и имена победителей, сообщает РИА "Дагестан".
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