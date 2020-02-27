ЗАМАНА - В Дагестане завершился форум «Думай! Действуй! Создавай!»

В Дагестане завершился форум «Думай! Действуй! Создавай!»

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27 февраля, 2020. Четверг 11:09
В Дагестане завершился форум «Думай! Действуй! Создавай!»

С 23 по 26 февраля 2020 года в дагестанской столице состоялся форум «Думай! Действуй! Создавай!». Мероприятие было направлено на то, чтобы повысить уровень знаний дагестанской молодёжи в области социального проектирования.

В Дагестане завершился форум «Думай! Действуй! Создавай!»
Общество

В форуме участвовали несколько категорий молодёжи, а именно: школьники, студенты вузов и ссузов и молодые специалисты, возраст которых составляет менее 30 лет. Подробнее читайте здесь

 

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