В Дагестане завершился форум «Думай! Действуй! Создавай!»

С 23 по 26 февраля 2020 года в дагестанской столице состоялся форум «Думай! Действуй! Создавай!». Мероприятие было направлено на то, чтобы повысить уровень знаний дагестанской молодёжи в области социального проектирования.

В форуме участвовали несколько категорий молодёжи, а именно: школьники, студенты вузов и ссузов и молодые специалисты, возраст которых составляет менее 30 лет. Подробнее читайте здесь