Целью конкурса является поддержка научного творчества молодёжи, моральная и материальная поддержка авторам перспективных изысканий. Подробнее читайте здесь
Молодёжь Дагестана приглашают к участию в конкурсе «Стратегия развития России»
- Автор Габи
- 27 февраля, 2020. Четверг 10:34
Молодежный союз экономистов и финансистов России и федеральные и региональные государственные органы в 2020 году проведут Второй Всероссийский Конкурс стратегического и проектного управления «Стратегия развития России».
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