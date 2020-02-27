Информацию об этом опубликовали на официальном сайте «Махачкалинские известия».
Как сообщают, такой указ подписал премьер-министр Дагестана Артем Здунов. Подробнее можно прочитать тут.
Районные УСЗН РД преобразуют в ГКУ.
Информацию об этом опубликовали на официальном сайте «Махачкалинские известия».
Как сообщают, такой указ подписал премьер-министр Дагестана Артем Здунов. Подробнее можно прочитать тут.
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