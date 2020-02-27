ЗАМАНА - В Дагестане стартовал полуфинал конкурса «Золотые правила нравственности»

В Дагестане стартовал полуфинал конкурса «Золотые правила нравственности»

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27 февраля, 2020. Четверг 10:13
В Дагестане стартовал полуфинал конкурса «Золотые правила нравственности»

Накануне, 25 февраля, на двух площадках столицы республики: в Гуманитарно-педагогическом колледже и Медколледже имени Башларова, начался полуфинал конкурса «Золотые правила нравственности».

В Дагестане стартовал полуфинал конкурса «Золотые правила нравственности»
Общество

Со времени начала конкурса было получено свыше 500 заявок. На сегодняшний день, в мероприятии участвовали свыше 40 команд из центрального территориального округа. Такие же мероприятия будут проведены в Южном, Северном и Горном территориальных округах. Подробную информацию можно прочесть здесь

 

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