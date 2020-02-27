В Дагестане стартовал полуфинал конкурса «Золотые правила нравственности»

Со времени начала конкурса было получено свыше 500 заявок. На сегодняшний день, в мероприятии участвовали свыше 40 команд из центрального территориального округа. Такие же мероприятия будут проведены в Южном, Северном и Горном территориальных округах. Подробную информацию можно прочесть здесь