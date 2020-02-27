ЗАМАНА - Глава Минобра Дагестана напишет ЕГЭ по истории вместе с родителями выпускников

Глава Минобра Дагестана напишет ЕГЭ по истории вместе с родителями выпускников

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27 февраля, 2020. Четверг 09:54
Глава Минобра Дагестана напишет ЕГЭ по истории вместе с родителями выпускников

Акция "Дни сдачи ЕГЭ с родителями", в ходе которой родители старшеклассников получат возможность сдать экзамены вместе со своими детьми, пройдёт 28 февраля в 5 городах РД. Участвовать в акции будет и заместитель председателя правительства — министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального Министерства образование и науки.

Глава Минобра Дагестана напишет ЕГЭ по истории вместе с родителями выпускников
Общество

В соответствии с информацией, представленной представителем пресс-службы, в 2020 году для написания ЕГЭ выбран предмет "история". Подробнее читайте здесь

 

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