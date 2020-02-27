Глава Минобра Дагестана напишет ЕГЭ по истории вместе с родителями выпускников

Акция "Дни сдачи ЕГЭ с родителями", в ходе которой родители старшеклассников получат возможность сдать экзамены вместе со своими детьми, пройдёт 28 февраля в 5 городах РД. Участвовать в акции будет и заместитель председателя правительства — министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального Министерства образование и науки.