В соответствии с информацией, представленной представителем пресс-службы, в 2020 году для написания ЕГЭ выбран предмет "история". Подробнее читайте здесь
Глава Минобра Дагестана напишет ЕГЭ по истории вместе с родителями выпускников
- Автор Габи
- 27 февраля, 2020. Четверг 09:54
Акция "Дни сдачи ЕГЭ с родителями", в ходе которой родители старшеклассников получат возможность сдать экзамены вместе со своими детьми, пройдёт 28 февраля в 5 городах РД. Участвовать в акции будет и заместитель председателя правительства — министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального Министерства образование и науки.
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