Обновление больше 250 дворов и общественных территорий планируют в республике Дагестан в этом году по нацпроекту "Жилье и городская среда". На эти задачи выделят больше 1 миллиарда рублей, передали ТАСС в среду в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана.

"В регионе в 2020 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" планируют обновление 145 общественных и 109 дворовых территорий во всех 52 муниципальных зданиях Дагестана. На это направят более 1 миллиарда рублей из средств федерального и регионального бюджетов", - сообщил представитель пресс-службы. Подробнее можно прочитать тут.