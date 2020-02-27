ЗАМАНА - В Дагестане благоустроят более 250 общественных территорий

В Дагестане благоустроят более 250 общественных территорий

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27 февраля, 2020. Четверг 08:29
В Дагестане благоустроят более 250 общественных территорий

Обновление больше 250 дворов и общественных территорий планируют в республике Дагестан в этом году по нацпроекту "Жилье и городская среда". На эти задачи выделят больше 1 миллиарда рублей, передали ТАСС в среду в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана.

В Дагестане благоустроят более 250 общественных территорий
Общество

"В регионе в 2020 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" планируют обновление 145 общественных и 109 дворовых территорий во всех 52 муниципальных зданиях Дагестана. На это направят более 1 миллиарда рублей из средств федерального и регионального бюджетов", - сообщил представитель пресс-службы. Подробнее можно прочитать тут.

 

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