Сергокалинский район примет участие в проекте «Мой Дагестан-Мои дороги»
- Автор Мадина
- 27 февраля, 2020. Четверг 08:27
В 2019 году в Сергокалинском районе был реализован важный проект «Мой Дагестан-Мои дороги».
Проект был инициативой Лидера Дагестана Владимира Васильева, учитывая множество заявлений жителей на ужасное состояние внутрисельских дорог. На эти задачи, впервые, за счет средств транспортного налога, взимаемого муниципалитетами, была направлена беспрецедентная сумма – больше 770 миллионов рублей. На эту сумму, в целом по Дагестану, обновили 171 объект дорожной сети или 1 миллион квадратных метров дорожного полотна. Подробнее можно прочитать тут.
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