ЗАМАНА - Представлен новый кроссовер Mercedes-AMG GLA 45

Представлен новый кроссовер Mercedes-AMG GLA 45

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27 февраля, 2020. Четверг 01:00
Представлен новый кроссовер Mercedes-AMG GLA 45

Немецкий бренд Mercedes-AMG представил новую версию кроссовера GLA 45.

Представлен новый кроссовер Mercedes-AMG GLA 45
Общество

Машина создана на базовой версии паркетника GLA, но в "заряженном" исполнении улучшили дизайн и технические параметры. Автомобиль имеет модную радиаторную решетку, а также задний спойлер и более современную выхлопную систему. Также нужно заметить использование темных оттенков на кузове.

Под капотом машины GLA 45 установили 2-х литровый турбированный двигатель с мощностью 382 лошадиных сил. Но на рынок также поступит версия с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. Разгон до 100 на новом авто GLA 45 теперь составляет 4,3 секунды, а самая высокая скорость составляет 250 километров в час.

 

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