Представлен новый кроссовер Mercedes-AMG GLA 45

Машина создана на базовой версии паркетника GLA, но в "заряженном" исполнении улучшили дизайн и технические параметры. Автомобиль имеет модную радиаторную решетку, а также задний спойлер и более современную выхлопную систему. Также нужно заметить использование темных оттенков на кузове.

Под капотом машины GLA 45 установили 2-х литровый турбированный двигатель с мощностью 382 лошадиных сил. Но на рынок также поступит версия с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. Разгон до 100 на новом авто GLA 45 теперь составляет 4,3 секунды, а самая высокая скорость составляет 250 километров в час.