ЗАМАНА - У Земли появился второй спутник

У Земли появился второй спутник

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27 февраля, 2020. Четверг 00:00
У Земли появился второй спутник

Планета Земля обрела 2-й естественный спутник. Такой статус получил малый астероид 2020 CD3, сообщает РИА Новости, ссылаясь на циркуляр Центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории.

У Земли появился второй спутник
Общество

В публикации обсерватории отмечают, что этот астероид временно обитает рядом с Землей, на что указывают интеграции орбит небесных тел. Астероид имеет размеры от 1-го до 6 метров и относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов.

Ученые рассказали, что в появлении таких спутников нет ничего странного. «Астероид мчится с тем же периодом, что и Земля, не уходя от нее далеко, создает временную орбиту», — заметил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов. Как он сообщил, такие спутники пребывают на орбите краткое время, но малый астероид 2020 CD3 может стать спутником Земли на несколько лет или даже десятилетия.

 

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