В Объединенной группировке войск (сил) на Северном Кавказе почтили память военнослужащего, погибшего при исполнении воинского долга

Военнослужащие Центра специального назначения «Витязь» Росгвардии, выполняющие задачи в составе ОГВ(с), почтили память своего сослуживца старшего стрелка ефрейтора Павла Горбатовского, погибшего в ходе контртеррористической операции в Республике Дагестан в 2015 году. В день гибели бойца, 26 февраля, росгвардейцы почтили его память минутой молчания и возложили цветы к мемориальной стеле, расположенной на территории пункта временной дислокации отряда.

В ходе боестолкновения 26 февраля 2015 года вблизи селения Нечаевка Кизилюртовского района были уничтожены семь боевиков во главе со своим предводителем, которые уже несколько лет терроризировали население Дагестана.

В лесополосе между населенными пунктами Нечаевка и Султан-Янгиюрт оперативники обнаружили блиндаж, в котором находилась группа вооруженных боевиков из местной бандгруппы. К спецоперации были привлечены спецподразделения ФСБ и внутренних войск МВД. В первые минуты спецоперации боевики попытались вырваться из оружения, трое из них попали под точный огонь спецназовцев. Остальные укрылись в складках местности и за густым кустарником. Блиндаж был оборудован на полях, где заросли виноградников и плодовые деревья помогали скрытному перемещению боевиков. С наступлением темноты спецоперация была приостановлена, а на следующее утро бой возобновился. Были ликвидированы еще трое боевиков. Еще как минимум четверо участников группы, по данным силовиков, оставались в живых, скрывшись во рвах, заросших камышом. Старший стрелок ефрейтор Павел Горбатовский находился в боевых порядках, которые прочесывали данную местность. Боевик, прятавшийся в камышах, открыл огонь по спецназовцам, ранив двоих из них. Одним из раненых был ефрейтор Павел Горбатовский. Пуля поразила его в легкое, пройдя сбоку через не защищенное бронежилетом место.

Павел Горбатовский скончался в вертолете во время транспортировки в госпиталь.

Он был похоронен в Воскресенском районе Московской области.

Павел Горбатовский награжден Орденом Мужества (посмертно) и удостоился самой желанной для него награды спецназовца – крапового берета. Также Павел был награжден (посмертно) орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан». В День Конституции Дагестана, 26 июля 2019 года награду матери героя передал Глава Республики Дагестан Владимир Васильев.

В Объединенной группировке войск (сил) на Северном Кавказе почтили память военнослужащего, погибшего при исполнении воинского долга.

Военнослужащие Центра специального назначения «Витязь» Росгвардии, выполняющие задачи в составе ОГВ(с), почтили память своего сослуживца старшего стрелка ефрейтора Павла Горбатовского, погибшего в ходе контртеррористической операции в Республике Дагестан в 2015 году. В день гибели бойца, 26 февраля, росгвардейцы почтили его память минутой молчания и возложили цветы к мемориальной стеле, расположенной на территории пункта временной дислокации отряда.

В ходе боестолкновения 26 февраля 2015 года вблизи селения Нечаевка Кизилюртовского района были уничтожены семь боевиков во главе со своим предводителем, которые уже несколько лет терроризировали население Дагестана.

В лесополосе между населенными пунктами Нечаевка и Султан-Янгиюрт оперативники обнаружили блиндаж, в котором находилась группа вооруженных боевиков из местной бандгруппы. К спецоперации были привлечены спецподразделения ФСБ и внутренних войск МВД. В первые минуты спецоперации боевики попытались вырваться из оружения, трое из них попали под точный огонь спецназовцев. Остальные укрылись в складках местности и за густым кустарником. Блиндаж был оборудован на полях, где заросли виноградников и плодовые деревья помогали скрытному перемещению боевиков. С наступлением темноты спецоперация была приостановлена, а на следующее утро бой возобновился. Были ликвидированы еще трое боевиков. Еще как минимум четверо участников группы, по данным силовиков, оставались в живых, скрывшись во рвах, заросших камышом. Старший стрелок ефрейтор Павел Горбатовский находился в боевых порядках, которые прочесывали данную местность. Боевик, прятавшийся в камышах, открыл огонь по спецназовцам, ранив двоих из них. Одним из раненых был ефрейтор Павел Горбатовский. Пуля поразила его в легкое, пройдя сбоку через не защищенное бронежилетом место.

Павел Горбатовский скончался в вертолете во время транспортировки в госпиталь.

Он был похоронен в Воскресенском районе Московской области.

Павел Горбатовский награжден Орденом Мужества (посмертно) и удостоился самой желанной для него награды спецназовца – крапового берета. Также Павел был награжден (посмертно) орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан». В День Конституции Дагестана, 26 июля 2019 года награду матери героя передал Глава Республики Дагестан Владимир Васильев.