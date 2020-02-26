Новая «ГАЗель NN», массовая сборка которой еще не началась, в первый раз проехалась по улицам общего пользования, что сразу же заметили.

На сделанных фотографиях можно увидеть, что сфотографированный прототипный фургон с формулой колес 4×4 получил от создателей короткую и завышенную форму кузова, имеет увеличившийся дорожный просвет, односкатную ошиновку, задний мост повышенной грузоподъемности с улучшенной рамой. В подкапотном пространстве фургона работает 2-х литровый турбированный дизельный агрегат от концерна Volkswagen серии EA189, который может генерировать 136 «лошадей» и 340 Нм крутящего момента. Вместе с ним работает шестидиапозонная «механика» с тросиковым приводом.

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