Фотографии нового фургона, выведенного на тестовые заезды в Нижнем Новгороде, опубликовали на портале Gazelleclub.ru.
На дорогах РФ впервые увидели новую «ГАЗель»
- Автор Мадина
- 26 февраля, 2020. Среда 15:28
Новая «ГАЗель NN», массовая сборка которой еще не началась, в первый раз проехалась по улицам общего пользования, что сразу же заметили.
На сделанных фотографиях можно увидеть, что сфотографированный прототипный фургон с формулой колес 4×4 получил от создателей короткую и завышенную форму кузова, имеет увеличившийся дорожный просвет, односкатную ошиновку, задний мост повышенной грузоподъемности с улучшенной рамой. В подкапотном пространстве фургона работает 2-х литровый турбированный дизельный агрегат от концерна Volkswagen серии EA189, который может генерировать 136 «лошадей» и 340 Нм крутящего момента. Вместе с ним работает шестидиапозонная «механика» с тросиковым приводом.
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