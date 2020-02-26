ЗАМАНА - Обнаружено первое животное без митохондриальной ДНК

Обнаружено первое животное без митохондриальной ДНК

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26 февраля, 2020. Среда 14:47
Обнаружено первое животное без митохондриальной ДНК

Учёные выявили животное, которое может существовать без кислорода. У этого животного нет митохондриальной ДНК, а оказался им паразит лососёвых рыб.

Обнаружено первое животное без митохондриальной ДНК
Общество

Ученые выявили, что у этого паразита утрачены все гены, которые отвечают за кислородное дыхание.

Другими словами, в некоторых в условиях он способен находиться в бескислородной среде. Речь идёт о паразите Henneguya salminicola. Его относят к классу Myxozoa, он является родственником кораллов и медуз.

Раньше ученые никак не могли определить, по какой причине паразит хорошо существовал в теле хозяина, где имеется нехватка кислорода. Однако при его изучении установили, что у него просто отсутствует митохондриальная ДНК. Она исчезла вследствие образа жизни паразита, поскольку он крадёт молекулы АТФ у хозяина.

 

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