ЗАМАНА - В Дагестане благоустроят более 250 общественных территорий

В Дагестане благоустроят более 250 общественных территорий

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26 февраля, 2020. Среда 13:44
В Дагестане благоустроят более 250 общественных территорий

В Дагестане в 2020 году по национальному проекту "Жилье и городская среда" планируют благоустроить свыше 250 дворов и общественных территорий. На данные цели направят более 1 млрд рублей, сообщили "Замана" в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

В Дагестане благоустроят более 250 общественных территорий
Общество

Представитель пресс-службы отметил, что в общем на благоустройство общественных и дворовых территорий по национальному проекту в РД на 2020-2022 годы из федерального бюджета направят свыше 2,8 млрд рублей, из республиканского — примерно 28,5 млн рублей.

 

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