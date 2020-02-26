В Дагестане благоустроят более 250 общественных территорий

В Дагестане в 2020 году по национальному проекту "Жилье и городская среда" планируют благоустроить свыше 250 дворов и общественных территорий. На данные цели направят более 1 млрд рублей, сообщили "Замана" в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.