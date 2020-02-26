ЗАМАНА - 11 проектов из Дагестана выиграли президентские гранты на 16 млн руб.

11 проектов из Дагестана выиграли президентские гранты на 16 млн руб.

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26 февраля, 2020. Среда 10:01
11 проектов из Дагестана выиграли президентские гранты на 16 млн руб.

21 февраля на собрании Координационного комитета Фонда президентских грантов были объявлены победители 1-го конкурса на получение грантов Президента России на развитие гражданского общества в 2020 году.

11 проектов из Дагестана выиграли президентские гранты на 16 млн руб.
Общество
Как передается на официальном сайте Фонда президентских грантов, в 2020 году в конкурсе участвовало 9 308 проектов от 7 946 некоммерческих компаний. Гранты на всю сумму 4 092 миллионов рублей вручат 2 017 компаний из всех 85 субъектов России. Подробнее можно прочитать тут.

 

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