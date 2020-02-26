ЗАМАНА - Али Бaгayтинoв выразил благодарность Рамзану Кадырову за помощь в лечении тяжелобольного сына

Али Бaгayтинoв выразил благодарность Рамзану Кадырову за помощь в лечении тяжелобольного сына

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26 февраля, 2020. Среда 09:21
Али Бaгayтинoв выразил благодарность Рамзану Кадырову за помощь в лечении тяжелобольного сына

Дагестанский спортсмен MMA Али Багаутинов в своем аккаунте в Instagram поблагодарил лидера Чеченской республики Рамзана Кадырова за помощь в дорогом лечении eгo тяжелобольного сынa Адaма.

Али Бaгayтинoв выразил благодарность Рамзану Кадырову за помощь в лечении тяжелобольного сына
Общество

Спортсмен назвал Рамзана Кадырова героем всего Кавказа, который помогает людям, не обращая внимания на их национальность и вероисповедание. 

 

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