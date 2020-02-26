Спортсмен назвал Рамзана Кадырова героем всего Кавказа, который помогает людям, не обращая внимания на их национальность и вероисповедание.
Али Бaгayтинoв выразил благодарность Рамзану Кадырову за помощь в лечении тяжелобольного сына
- Автор Мадина
- 26 февраля, 2020. Среда 09:21
Дагестанский спортсмен MMA Али Багаутинов в своем аккаунте в Instagram поблагодарил лидера Чеченской республики Рамзана Кадырова за помощь в дорогом лечении eгo тяжелобольного сынa Адaма.
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