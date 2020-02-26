ГЖИ и газовая компания провели рейд в общежитиях Махачкалы

ГЖИ РД вместе с АО «Газпром газораспределение Махачкала» устроили проверочный рейд в находящихся в Махачкале по улице Энгельса (А. Исмаилова) в общежитиях №13 и 13 «а»,. Информация об этом опубликована на сайте Госжилинспекции Дагестана.

Как передается, в рейде участвовали Али Джабраилов (руководитель Госжилинспекции Дагестана), Магомед Шапиев (замруководителя Инспекции), начальники отделов Рафаэль Абдулаев и Магомед Махмудов, работники надзорного ведомства, представитель ООО «УК Порядок», под контролем которого пребывают общежития, а также сотрудники газовой компании.

Стоит заметить, что такие рейды ведутся с задачей обеспечения безопасности жителей при использовании внутриквартирного и внутридомового газового оборудования (ВКГО и ВДГО). Подробнее можно прочитать тут.