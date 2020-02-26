Раскрыты цены на новый кроссовер Chery Tiggo 8 для России

В расширенной версии машина будет продаваться на рынке России стоимостью в 1,7 миллиона рублей. Отличия новой версии проявляются в форме головной оптики, а также в увеличенных легкосплавных дисках. Главные поправки в авто Tiggo 8 коснулись салона, где теперь есть цифровая приборная панель, сенсорный мультимедийный дисплей и ряд других нововведений.

Специалисты встроили в новую машину Tiggo 8 кнопочный запуск двигателя, а также электрический привод дверей. Под капотом автомобиля работает 2-х литровый бензиновый двигатель на 170 лошадиных сил мощности. При таких параметрах разгон до 100 км в час составляет 10 секунд.