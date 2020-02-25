ЗАМАНА - В Гидрометцентре Дагестана назвали причину пыльного дождя в Махачкале

В Гидрометцентре Дагестана назвали причину пыльного дождя в Махачкале

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25 февраля, 2020. Вторник 16:45
В Гидрометцентре Дагестана назвали причину пыльного дождя в Махачкале

Пыльный дождь в Махачкале начался из-за сильного северо-западного ветра, дующего со Ставропольского края. Об этом сообщает «АиФ Дагестан», ссылаясь на начальника Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Абдулгалима Дадашева.

В Гидрометцентре Дагестана назвали причину пыльного дождя в Махачкале
Общество

Сегодня утром, 25 февраля, ГУ МЧС России по РД объявило штормовое предупреждение. Стало известно, что в период нескольких часов по районам Дагестана усилится северо-западный ветер до 22-27 метров в секунду. На данный момент ветер в столице республики стих.

 

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