ЗАМАНА - Али Багаутинов поблагодарил Кадырова за помощь в лечении тяжелобольного сына

Али Багаутинов поблагодарил Кадырова за помощь в лечении тяжелобольного сына

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25 февраля, 2020. Вторник 15:13
Али Багаутинов поблагодарил Кадырова за помощь в лечении тяжелобольного сына

Дагестанский боец смешанных единоборств Али Багаутинов выразил благодарность в своем Instagram-аккаунте главе Чеченской республики Рамзану Кадырову за то, что он помог в дорогом лечении его тяжелобольного сына Адама.

Али Багаутинов поблагодарил Кадырова за помощь в лечении тяжелобольного сына
Общество

Багаутинов отметил, что Кадыров общекавказский герой, оказывающий помощь людям, вне зависимости от их национальной и религиозной принадлежности.

Более подробную информацию вы можете прочесть на официальном сайте издания "Махачкалинские известия"

 

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