Багаутинов отметил, что Кадыров общекавказский герой, оказывающий помощь людям, вне зависимости от их национальной и религиозной принадлежности.
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Дагестанский боец смешанных единоборств Али Багаутинов выразил благодарность в своем Instagram-аккаунте главе Чеченской республики Рамзану Кадырову за то, что он помог в дорогом лечении его тяжелобольного сына Адама.
Багаутинов отметил, что Кадыров общекавказский герой, оказывающий помощь людям, вне зависимости от их национальной и религиозной принадлежности.
Более подробную информацию вы можете прочесть на официальном сайте издания "Махачкалинские известия"
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