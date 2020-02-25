В соответствии с прогнозом погоды, главное управление МЧС РФ по РД готовы быстро реагировать на возможные ситуации чрезвычайного характера.
При такой силе ветра гражданам рекомендуется:
1. Убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в помещение (можно в подвал), обрезать сухие деревья, способные нанести вред вашему дому;
2. Автомобиль загнать в гараж, при отсутствии гаража авто нужно припарковать подальше от деревьев, а также плохо укрепленных конструкций;
3. При нахождении на улице обходите шаткие здания и дома с неустойчивой кровлей;
4. Не находитесь рядом с деревьями и разными сооружениями повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач, потенциально опасные промышленные объекты);
При попадании в чрезвычайную ситуацию, когда вам требуется помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова любой экстренной службы с мобильного телефона «112» и «01» - со стационарного.
Телефон доверия Главного управления МЧС РФ по региону: +7(8722)-39-99-99.