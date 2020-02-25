Артём Здунов о развитии мелиорации в Дагестане: «Мы видим, что программа работает»
- Автор Мадина
- 25 февраля, 2020. Вторник 10:11
В понедельник, 24 февраля, председатель правительства РД Артём Здунов в рамках рабочей поездки в Тарумовский, Кизлярский и Бабаюртовский районы ознакомился с реконструируемыми объектами мелиорации.
Артём Здунов проверил реконструкцию межхозяйственного магистрального канала Таловка с постройками Таловской оросительной системы в Кизлярском районе.
Строительные работы идут по программе «Развитие мелиоративного комплекса России». Программа предусматривает расчистку канала и обновление гидроузлов «Шайтан-Прорва» и «Брянский». Все работы по реконструкции обойдутся в 143,70 млн руб. Подробнее можно прочитать тут.
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