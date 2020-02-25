В 2019 году в Дагестане построено 3 тысячи 600 гектаров новых рисовых чеков
- Автор Мадина
- 25 февраля, 2020. Вторник 10:02
24 февраля премьер-министр Республики Дагестан Артём Здунов в процессе рабочего визита в северную часть региона проверил то, как идёт постройка новых рисовых чеков в Бабаюртовском и Тарумовском районах.
Так, в зоне отгонного животноводства Бабаюртовского района он рассмотрел строящиеся СПК им.Ленина Хунзахского района рисовые участки площадью 120 га. Во время разговора с Артемом Здуновым, инвесторы, занятые рисовым делом, поделились с премьер-министром не только своими положительными результатами, но и рассказали о проблемах. Подробнее можно прочитать тут.
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