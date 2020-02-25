ЗАМАНА - В Дагестане решили открыть бесплатный пляж для инвалидов-колясочников

В Дагестане решили открыть бесплатный пляж для инвалидов-колясочников

Автор
25 февраля, 2020. Вторник 09:35
В Дагестане решили открыть бесплатный пляж для инвалидов-колясочников

Первый на Каспийском побережье и в СКФО бесплатный пляж для людей, которые прикованы к инвалидной коляске, будет открыт в Дагестане в 2020 году. Данный проект реализовывается Федерацией парусного спорта РД имени Гвоздёва при поддержке Фонда президентских грантов.Об этом сообщает тренер по парусному спорту Магомед Омаров.

В Дагестане решили открыть бесплатный пляж для инвалидов-колясочников
Общество

Проект "Доступный пляж", предполагает обустройство пляжа на побережье Каспийского моря на окраине дагестанской столицы. Проект победил на конкурсе Фонда президентских грантов. В общем, стоимость проекта приравнивается к 1,3 млн рублей, из которых свыше 955,3 млн рублей составят средства гранта, дополнительные 356,5 тыс. рублей инициаторы проекта вложат самостоятельно. Более подробную информацию читайте на официальном сайте ТАСС.

 

Прочитано 16 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top