Проект "Доступный пляж", предполагает обустройство пляжа на побережье Каспийского моря на окраине дагестанской столицы. Проект победил на конкурсе Фонда президентских грантов. В общем, стоимость проекта приравнивается к 1,3 млн рублей, из которых свыше 955,3 млн рублей составят средства гранта, дополнительные 356,5 тыс. рублей инициаторы проекта вложат самостоятельно. Более подробную информацию читайте на официальном сайте ТАСС.
В Дагестане решили открыть бесплатный пляж для инвалидов-колясочников
- Автор Габи
- 25 февраля, 2020. Вторник 09:35
Первый на Каспийском побережье и в СКФО бесплатный пляж для людей, которые прикованы к инвалидной коляске, будет открыт в Дагестане в 2020 году. Данный проект реализовывается Федерацией парусного спорта РД имени Гвоздёва при поддержке Фонда президентских грантов.Об этом сообщает тренер по парусному спорту Магомед Омаров.
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