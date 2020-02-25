В Дагестане решили открыть бесплатный пляж для инвалидов-колясочников

Первый на Каспийском побережье и в СКФО бесплатный пляж для людей, которые прикованы к инвалидной коляске, будет открыт в Дагестане в 2020 году. Данный проект реализовывается Федерацией парусного спорта РД имени Гвоздёва при поддержке Фонда президентских грантов.Об этом сообщает тренер по парусному спорту Магомед Омаров.