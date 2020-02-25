ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана проинспектировал ход строительства социальных объектов

Премьер-министр Дагестана проинспектировал ход строительства социальных объектов

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25 февраля, 2020. Вторник 09:28
Премьер-министр Дагестана проинспектировал ход строительства социальных объектов Премьер-министр Дагестана проинспектировал ход строительства социальных объектов Премьер-министр Дагестана проинспектировал ход строительства социальных объектов Премьер-министр Дагестана проинспектировал ход строительства социальных объектов Премьер-министр Дагестана проинспектировал ход строительства социальных объектов

В воскресенье, 23 февраля, председатель правительства Дагестана Артём Здунов ознакомился с двумя детскими садами, которые будут открыты в 2020 году.

Премьер-министр Дагестана проинспектировал ход строительства социальных объектов
Общество

Также премьер-министр проконтролировал процесс постройки детского сада в поселении Шушия Новолакского района.

Детское учреждение, рассчитанное на 90 мест, возводится в рамках государственной программы РД  «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района». Подробнее можно прочитать тут.

 

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