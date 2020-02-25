Премьер-министр Дагестана проинспектировал ход строительства социальных объектов
- Автор Мадина
- 25 февраля, 2020. Вторник 09:28
В воскресенье, 23 февраля, председатель правительства Дагестана Артём Здунов ознакомился с двумя детскими садами, которые будут открыты в 2020 году.
Также премьер-министр проконтролировал процесс постройки детского сада в поселении Шушия Новолакского района.
Детское учреждение, рассчитанное на 90 мест, возводится в рамках государственной программы РД «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района». Подробнее можно прочитать тут.
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