Артём Здунов: «Фабрика предпринимательства» – это, прежде всего, история о находчивости и смелости»

Мероприятие прошло в здании исторического парка «Россия – моя история». В мероприятии участвовали ученики школ и университетов Дагестана, а также бизнесмены среднего и малого бизнеса, которые были слушателями курсов по развитию собственного дела. Подробнее можно прочитать тут.