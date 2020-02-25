ЗАМАНА - Артём Здунов: «Фабрика предпринимательства» – это, прежде всего, история о находчивости и смелости»

Артём Здунов: «Фабрика предпринимательства» – это, прежде всего, история о находчивости и смелости»

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25 февраля, 2020. Вторник 09:18
Артём Здунов: «Фабрика предпринимательства» – это, прежде всего, история о находчивости и смелости»

Премьер-министр Республики Дагестан Артём Здунов  21 февраля поучаствовал в итоговом мероприятии выпускного «Фабрика предпринимательства». 

Артём Здунов: «Фабрика предпринимательства» – это, прежде всего, история о находчивости и смелости»
Общество

Мероприятие прошло в здании исторического парка «Россия – моя история». В мероприятии участвовали ученики школ и университетов Дагестана, а также бизнесмены среднего и малого бизнеса, которые были слушателями курсов по развитию собственного дела. Подробнее можно прочитать тут.

 

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